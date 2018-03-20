محافظ الغربية يدعم منظومة النظافة بـ 6 سيارات جديدة لنقل القمامة







الغربية- محمد طارق

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،عدد من سيارات لنقل القمامة أمام الديوان العام ، حيث تم شراء عدد 6 سيارات بتكلفة قدرها 5 مليون و200 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

وقال صقر فى بيان له اليوم إن هذه السيارات الهدف منها تدعيم منظومه النظافة على مستوى المحافظة وحمولة هذه السيارات 5 منها بحمولة 6 طن وسيارة بحمولة 20 طن يتم توزيعهم على مراكز سمنود والسنطة وزفتى وطنطا.

وذلك لتدعيم منظومه النظافة وزيادة المعدات حتى يتم نقل القمامه أول بأول والحفاظ على نظافة الشوارع على مستوى المحافظة وعدم تراكم القمامة .