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محافظ الغربية : صرف 52 مليون جنيه للمستفيدين من تكافل وكرامة خلال شهرين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:40 ص
محافظ الغربية : صرف 52 مليون جنيه للمستفيدين من تكافل وكرامة خلال شهرين اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية





الغربيه - محمد طارق
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه يحرص دائما على الوصول إلى الفئات الإجتماعية المستحقة للدعم ومتابعة ذلك أولا بأول للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

شدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة أعمال برنامج  تكافل وكرامة شهريا لمعرفة ما تم صرفة والفئات الاجتماعية المستحقة. وحرصا من معاليه على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف صقر فى بيان له اليوم أن اجمالى المبالغ المنصرفة لتكافل وكرامة خلال شهري يناير وفبراير ما يقرب من 52 مليون جنية موزعة على 15793 أرملة و13477مطلقة  و8115 شيخوخة و14083 معاقين و51381 تعليم.

وحث محافظ الغربية على ضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من هذه الفئات وتوجيه القوافل الاجتماعية للقرى الأكثر احتياجا لمساعدتها في مواجهة أعباء الحياة المختلفة.

ومن ناحية أخري يقوم اللواء أحمد ضسف صقر محافظ الغربية بتكريم الامهات المثاليات وأسر الشهداء بمحافظة الغربية غدا الأربعاء باستاد طنطا الرياضى فى الساعه السادسة مساءا وبحضور نواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامه.

 

 


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