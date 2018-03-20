محافظ الدقهلية:الأم المصرية تضرب أروع الأمثلة فى التفانى ورعاية أسرتها







الدقهلية شريف الديب

كرم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، 25 من الامهات المثاليات ونموذج مثالي لأمهات الشهداء والأب المثالي ورائده العمل الاجتماعي والرائدة ريفية، بمناسبة احتفالات محافظات مصر بعيد الأسرة 2018 و تكريم الأمهات المثاليات.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظه الدقهلية احتفالا بعيد الأسرة وتكريم الأمهات المثاليات من الدقهلية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة، من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية بالتنسيق والتعاون مع مديريه التضامن الاجتماعي، مؤسسات المجتمع المدني بالقاعة الكبرى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، ان الام المصرية في كل محافظات الجمهورية تضرب أروع الأمثلة في التفاني ورعاية اسرتها والحفاظ عليها، بعطائها الدائم والمستمر دون انتظار مقابل سوى ان ترى أسرتها سعيدة ومتميزة، مضيفاً أن أمهات وزوجات الشهداء في مصر عامة، وفى الدقهلية بصفه خاصه تعد نموذجا يحتذى به في الصبر والرضا بقضاء الله وقدره ويفتخرن بشهدائهن الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن.

وفى نهاية الاحتفالية سلم الشعراوي، الأمهات المثاليات والأب المثالي ورائدات العمل الاجتماعي والرائدات الريفيات شهادات التقدير والدروع والهدايا العينية شملت أجهزة كهربائية وأدوات منزلية.

ومن الجدير بالذكر أن الأمهات المثاليات هن " صباح حمزه ابو زيد، ميت غمر، الاولى على مستوى الجمهورية، بدويه محمد على سالم، أجا، الاولى على مستوى المحافظة، عزيزه محمد عبد الرازق جمعه، منيه النصر، الام المثالية الثانية، ام هاشم حلمى ابراهيم سالم، السنبلاوين، صباح محمد طه عيسى، السنبلاوين، ثناء محمد عبد الجواد، دكرنس، ناديه السعيد النادي، المنصورة، ايمان حسن انور احمد، غرب المنصورة، عزه ابراهيم عباس الغرباوي، اجا، ايمان احمد الحملاوى، ميت غمر، حكمت هاشم على هدهد، المنزلة، الام المثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة، ثريا عبد الرحمن محمد الحفني، ميت غمر، الام البديلة "زوجه اب"، نبيهه محمد حسن سلامه، طلخا، سلوى فهيم عبد العزيز البسيوني، شرق المنصورة، سعاد احمد على المليجى، غرب المنصورة، الام المثالية "ام الشهيد"، بالإضافة إلي الأمهات المثاليات على مستوى ديوان المحافظة هن " سعاد عبد الرازق حامد عطيه، فريده السيد عبد الفتاح العشري، رضا محفوظ فرغلي اسماعيل، زينب على محمد خليفه، احسان عبد الرازق عارف، عزيزه نبيه محرم، أما الأب المثالي المكرم عبد العزيز السيد احمد ابراهيم، والرائدة الريفية المكرمة السيدة ايناس توفيق جلال، كما تم تكريم النائبة جواهر سعد الشربينى، عضو مجلس النواب، ورائده العمل الاجتماعي ضمن عشر سيدات على مستوى مصر ولقبت "بنت الريف، رائده التنمية الريفية".

حضر الاحتفال أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، أسر الامهات المكرمات، جمع كبير من مواطني المحافظة.



















