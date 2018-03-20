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محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير بطريق النصر بالغردقة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:39 م
محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير بطريق النصر بالغردقة جانب من تفقد المحافظ





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،اليوم أعمال التطوير بطريق النصر بمدينة الغردقة، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة بالطريق، يرافقه اللواء على شوكت رئيس المدينة والمهندس مخلص ثروت رئيس فرع المقاولون العرب بالبحر الأحمر والمهندس حاتم دياب المهندس الاستشاري بمكتب ارك بلان . 
 
ومن جانبه أكد المحافظ علي مهندسي المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير وتركيب البلدورات والانترلوك بالطريق .
 
كما أصدر محافظ البحر الأحمر فى بيان له اليوم تعليماته بسرعة الانتهاء من الجزء المتبقي من الممشي الجديد بالجزيرة الوسطي بالطريق ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو خدمة المواطنين وظهور الغردقة بالمظهر الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.
 
 
 
 
 
 
 
 

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