محافظ الاسماعيلية يشهد فعاليات القافلة الطبية لعلاج فيرس سى







الإسماعيلية –جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر تنفيذ فعاليات القافلة الطبية للحملة القومية لإجراء التحاليل وتوقيع الكشف الطبي من خلال 5 عيادات متنقلة تتمركز أمام الوحدة الصحية بقرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد، وتضم كافة الأجهزة الطبية والمتخصصين لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لمواطني وأهالي المنطقة للكشف عن المصابين بالمرض وصرف العلاج اللازم بحضورالدكتور على حمودة المشرف العام على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، نيابة عن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالاسماعيلية والدكتور عبد المنعم عبد السميع مدير عام مركز علاج الفيروسات الكبدية وعدد كبير من الأطباء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وتستهدف الحملة توقيع الكشف الطبى ومعرفة المصابين بفيروس "سى" وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأكد المحافظ خلال تفقده للقافلة الطبية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتوفير وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة ،لتحقيق المستهدف من فعاليات الحملة القومية الموسعة للقضاء تماما على فيروس سى 2020 وإعلان مصر خالية من فيروس الفيروس وفقا للبرنامج الزمني المحدد للحملة .

وأوضح الدكتور على حمودة المشرف العام على القافلة ، أنه يتم الكشف عن المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى فى المرحلة العمرية فوق 18 سنة، وتقديم العلاج اللازم لهم عن طريق العيادات الطبية المتنقلة، مؤكدا أنه ليس هناك أية رسوم مالية يتحملها المواطن، وأنه عقب تسجيل بيانات المواطن وأخذ عينة الدم منه لتحليلها، ويتم الاتصال بالمواطن فى اليوم التالى لإبلاغه بنتيجة التحاليل، وفى حالة تأكد إصابته يتم عمل فحص شامل للمريض، والبدء فى تلقى المريض العلاج لمدة 3 أشهر، مشيرا الى أن العلاج يصرف للمريض مجاناً، ويتم متابعته خلال فترة العلاج حتى الوصول لمرحلة الشفاء التام، وأن هناك تزايد كبير فى إقبال المواطنين على إجراء التحاليل، يوماً بعد يوم،بجميع القطاعات الريفية والمناطق النائية، بالإضافة الى مراكز ومدن المحافظة وهناك حملات توعية مصاحبة وإعلانات فى جميع الأماكن لحث المواطنين على الحضور وإجراء التحاليل اللازمة، وأن عدد من ترددوا على القافلة وتم فحصهم والكشف عليهم بتلك المنطقة قد بلغ ما يزيد عن ستة آلاف مواطن وتم صرف العلاج لنحو عدد 150 حالة .

وفى نفس السياق قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بإفتتاح مبنى المقر الجديد لإدارة فايد التعليمية، والتى تضم 19 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وقد أقيم المبنى الجديد على مساحة إجمالية قدرها 6000 مترا مربعا والمباني على مساحة 300 مترا، ومكون من طابقين وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى الجديد للإدارة 1.5 مليون جنيها ويضم كافة الأقسام الإدارية الخاصة بشئون ادارة فايد التعليمية، يرافقه علاء رشاد رئيس مركز ومدينة فايد، ونائبه محمد عبد المنعم ، وسعد سالم مديرادارة فايد التعليمية، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

كما شهد محافظ الإسماعيلية حفل ختام فعاليات المبادرة التى أطلقتها جامعة قناة السويس تحت عنوان "اختار مستقبلك" شارك من أجل مستقبل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والتى تهدف الى نشر التثقيف السياسي وإبراز أهمية دورالشباب فى المشاركة الفعالة لتحقيق غد أفضل لهم، وإستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن بالإضافة الى تحقيق التثقيف السياسي للطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء، وبث روح الايجابية لديهم وتحفيزهم للعمل والمشاركة بالآراء والبناء لتعزيز النهوض بالوطن، والتعرف على ما يجرى تحقيقه من انجازات داخل وخارج مصر سياسيا وعسكريا، وإقتصاديا، واجتماعيا، من خلال تنظيم عدد كبير من الندوات واللقاءات التى يحاضر بها نخبة كبيرة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات.

رافق المحافظ كل من اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، والطلاب ،وتضمن الحفل الختامي تكريم المحافظ، ومدير الأمن، وعدد كبير من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والمشرفين والمنظمين .