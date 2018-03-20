محافظ الأقصر يوافق على تغطية ترعتى المعلا والكلابية للحفاظ على الأهالى







الأقصر - أحمد مرعى

وافق الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، على الطلبين المقدمين من جانب النائب الطيرى حسن عبده، عن دائرة مركز الأقصر، بشأن استكمال عملية تغطية ترعة المعلا، واستكمال أعمال تنفيذ تكاسى لترعة الكلابية وإنشاء سوراً لها، وذلك مراعاة لمطالب الأهالى، وللحد من حجم التأثيرات البيئية والأضرار الناشئة عن الترع كالأمراض والروائح الكريهة.

وأوضح نائب الأقصر - في بيان صحفي - أنه خلال تواصله مع الأهالي لعرض مشكلاتهم ومناقشتها للوصول إلي حلول سريعة لها، من شأنها العمل علي إنهاء أزمتهم، قام برصد مشكلتان بمدينة الطود جنوب المحافظة، الأولي منهما تتصل بترعة الكلابية والتي تشهد خلال تلك الفترة أعمال إنشاء تكاسي علي مساحة 180 متراً ، حيث إن هناك مخاوف جَمة ُُُ لدي الأهالي من وقوع حوادث بسبب تلك الترعة، ولذلك قام بعرض مذكرة علي محافظ الأقصر، لاستكمال عملية التكاسي علي مساحة 50 متراً أخري، و إنشاء سور للترعة من الأحجار بارتفاع متراً، وذلك للحفاظ علي أرواح الأهالي، أما المشكلة الثانية متعلقة بترعة المعلا، حيث يعاني سكان ساحل العقاربة بنجع أبو عودة علي الضفتين الغربية والشرقية لترعة المعلا من تكرار حوادث غرق الأطفال بمياه الترعة، ولذلك فإنه كان من الضرورة تنفيذ أعمال تغطية لتلك الترعة حرصاً علي حياة المواطنين، وحفاظاً علي صحتهم، وذلك تم الحصول علي موافقة علي تغطية الترعة علي مساحة 200 متراً.

وأكد الطيري عبده، علي إنه قام بإعداد خطة للعمل بالتعاون مع الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، تهدف إلي إنهاء مشكلات المواطنين، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، سواء الخدمات الصحية وغيرها، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، وتذليل كافة العقبات أمامها حل تلك المشكلات.