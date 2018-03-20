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محافظ الأقصر يصدر قرارات ترخيص أملاك دولة فى مشروعات تنموية مختلفة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:27 م
محافظ الأقصر يصدر قرارات ترخيص أملاك دولة فى مشروعات تنموية مختلفة محمد بدر محافظ الاقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، عدد من قرارات تخصيص أراضى أملاك الدولة للمنفعة العامة، شملت المنطقة الكائنة تجاه حوض الجبل الشرقى نمرة 34 بالروافعة الشرقية زمام ناحية البغدادى بمدينة البياضية، لاستخدامها فى إقامة عدد من المشروعات التنموية.

وتضمن القرار تخصيص مساحة 4.675 متر مربع لإقامة مدرسة تعليم أساسى بالمجان، ومساحة 6.474 متر مربع لإقامة مدرسة يابانى بالمجان، ومساحة 4.044 متر مربع لإقامة مدرسة لغات بالمجان، ومساحة 4.079 متر مربع لإقامة مدرسة ثانوى فندقى بالمجان، ومساحة 6.205 متر مربع لإقامة مدرسة ثانوى صناعى بالمجان، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم.

كما تم تخصيص مساحة 1.803 متر مربع لإقامة وحدة صحية بالمجان لصالح وزارة الصحة، ومساحة 1.803 متر مربع لإقامة مخازن تموين بالمجان لصالح وزارة التموين، ومساحة 502 متر مربع لإقامة وحدة إطفاء بالمجان لصالح الحماية المدنية، ومساحة 512 متر مربع وإضافة مساحة 500 متر مربع لإقامة وحدة إسعاف بالمجان لصالح هيئة الإسعاف.

يأتى ذلك فى اطار قرارات محافظ الأقصر بتخصيص الأراضي أملاك الدولة لمنشآت وهيئات حكومية، لإقامة العديد من المشروعات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأقصرى وحل مشكلة نقص الخدمات وبعد المسافة لأقرب مكان لهذه الخدمات.

 


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