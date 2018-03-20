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محافظ الأقصر: أثبتنا للعالم أجمع قدرتنا على تنظيم الفعاليات العربية والدولية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:30 ص
محافظ الأقصر: أثبتنا للعالم أجمع قدرتنا على تنظيم الفعاليات العربية والدولية محمد بدر محافظ الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، عقب انتهاء كافة فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، أن المحافظة أثبتت قدرتها على تنظيم كافة الفعاليات العربية والدولية بكل قوة وأنها مدينة أمن وآمان حقاً لكل ضيف يزورها، مشدداً على أن الأربعة أيام الماضية كانت توجد فى الأقصر حشود كبيرة من وزراء وسفراء ونجوم فن وسينما مصريين وأفارقة وأجانب، ونجحت قوات الشرطة فى تأمين الجميع خلال تواجدهم فى كل معبد ومعلم سياحى بالأقصر.

 

وأضاف محافظ الأقصر، أن آخر فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية فى ساحة معبد الكرنك بحفل الختام وتسليم الشعلة لمدينة وجدة المغربية وبعدها حفل المطرب الكبير محمد منير، كان حفلاً تاريخيًا جمع فى ساحة الكرنك أكثر من 25 ألف شخص من أبناء الأقصر وباقى محافظات مصر، وضيوف المحافظة من نجوم الفن والسينما والدبلوماسيين العرب والأجانب، وخرج بصورة طبيعية تماماً تليق بإسم الأقصر وقوتها التاريخية.

 

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة كانت عروس العالم العربى فنياً وثقافياً خلال الـ365 يوماً الماضية، عبر تنصيبها عاصمة للثقافة العربية والتى تم الإستعداد لها بصورة جيدة مع بداية العام الماضى، وكذلك الاستعداد للختام خلال تلك الأيام، موضحاً أن الأقصر استحقت هذا التنصيب العربى لكونها منارة تاريخية ولها تاريخ ثقافى وحضارى وفنى وفرعونى مميز على أرض مصر والعالم العربى بأكمله، وتمتلك كافة مقومات التى تجعلها أكبر مدينة قادرة على استضافة كل الأحداث العالمية والعربية، ونجحت بكل قوة خلال كل فعاليات وورشة عمل ومعرض وعرض فنى فى الميادين والشوارع وأكدت للعالم العربى أنها عاصمة حقيقية للثقافة على مر التاريخ.

 

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر عاشت 365 يوماً من السحر والفعاليات المميزة منذ أن تسلمت الشعلة فى حفلة تاريخى حتى تسليم الشعلة لمدينة وجدة المغربية فى حفل تاريخى يوم أمس 18 مارس الجارى أيضاً، مؤكداً أن كافة ضيوف مصر والأقصر من العالم العربى دخلوا فى عالم من الجمال والمحبة والسعادة خلال زياراتهم المتكررة فى العام الماضى، وما زالت الأقصر مستمرة فى دورها الريادى التاريخى حول العالم العربى خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح محمد بدر، أن الأقصر استحقت عن جدارة هذا التنصيب العربى لكونها مدينة التاريخ والحضارة التى تمتد جذورها فى أعماق التاريخ شاهدة على عظمة الإنسان المصرى الذى سما بعلومة وفنونه منذ سبعة آلاف سنة، حيث إن الفعاليات شملت قيام قطاع الفنون التشكيلية بإصدار مطبوعات خاصة بفعاليات الاحتفاليات، وتشمل (كتالوج – بانر – بوستر – دعوة)، وإقامة معارض مميزة للأنشطة الثقافية والفنية، وأقيمت ورش فنية مصاحبة لفعاليات الاحتفالية وتحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، وقامت الهيئة العامة للكتاب بدار الكتب والوثائق القومية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بعمل منفذ لتوزيع كتب ومنتجات وزارة الثقافة داخل حرم المكتبة طول العام، وأهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الأقصر حوالى 3 آلاف نسخة من إصدارات الهيئة لتوزيعها على رواد أنشطة الهيئة خلال الاحتفالية.


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