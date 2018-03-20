محافظة القاهرة تكرم 76 من الأمهات المثاليات بمكافآت مالية ورحلتى عمرة (صور)







كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

كرّم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، 76 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، اليوم الثلاثاء فى احتفالية كبرى أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، كما تم تكريم عبد الرحمن محمد عبدالرحمن أحمد الأب الأول على مستوى القوات المسلحة.

وحصلت كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير ومكافأة مالية، إلى جانب أجهزة كهربائية وهدايا عينية مقدمة من إحدى الشركات

كما تم إجراء قرعة علنية على رحلة عمرة، مقدمة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووقع الاختيار على نوال محمد عثمان من حى حلوان، كما أهدى الإتحاد رحلة عمرة أخرى لـ "أمال فرج الله "والدة الشهيد مجند محمد محمود عبد الفتاح.

وأشار المحافظ، إلى أن الأم هى مصنع الرجال وأن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهم فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها وتأكيد على أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات ودليلاً على تحضره وعاملاً أساسيا فى تقدمه.































































































































