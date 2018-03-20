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الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:41 م
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محافظة البحيرة: توفير وحدات سكنية بالإيجار لسكان العمارات المتصدعة بـ"قراقص"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:41 م
محافظة البحيرة: توفير وحدات سكنية بالإيجار لسكان العمارات المتصدعة بـ"قراقص" المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن توفير وحدات سكنية بالإيجار لسكان 57 وحدة سكنية بعمارات إلاسكان الشعبى المتصدعة بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور.

 

وأضافت أنه تم سداد مبلغ 2000 جنيه لقاطنى العمارات كمقدم إيجار، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه كقيمة إيجارية شهرية دائمة لحين تدبير وحدات سكنية لهم أكثر أماناً.

 

وأوضحت محافظ البحيرة إنه تم سداد جميع المبالغ المتأخرة على السكان المتضررين من الإيجارات قبل تصدع الوحدات السكنية على نفقة المحافظة وبقيمة إجمالية 320 ألف جنيه مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

 

من جانبه، أكد المهندس غراب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أنه تم الاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة إخلاء تلك العمارات حرصاً على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

 


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