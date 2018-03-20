محافظة الأقصر تزيل تعديات على 2 فدان ملك المحافظة بجزيرة الموز







الأقصر – أحمد مرعى

نفذت سلطات محافظة الأقصر،إزالة التعديات على مساحة 2 فدان مملوكة للمحافظة بجزيرة الموز،وذلك فى ضوء تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر بإسترداد جميع الأراضى أملاك الدولة، وبحث كيفية استغلالها، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأعلنت المحافظة فى بيان صحفى، أنه تم إزالة كافة التعديات على المساحة المذكورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وجدير بالذكر أن الدولة تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل قوة وحسم، وتضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن.