محافظة الأقصر تزيل تعديات على 2 فدان ملك المحافظة بجزيرة الموز

محافظة الأقصر تزيل تعديات على 2 فدان ملك المحافظة بجزيرة الموزالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:14 ص
إزالة تعديات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
نفذت سلطات محافظة الأقصر،إزالة التعديات على مساحة 2 فدان مملوكة للمحافظة بجزيرة الموز،وذلك فى ضوء تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر بإسترداد جميع الأراضى أملاك الدولة، وبحث كيفية استغلالها، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.
وأعلنت المحافظة فى بيان صحفى، أنه تم إزالة كافة التعديات على المساحة المذكورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وجدير بالذكر أن الدولة تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل قوة وحسم، وتضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن.
إضافة تعليق
مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم
"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة