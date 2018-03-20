مجلس الشيوخ يصوت ضد إنهاء التدخل العسكرى الأمريكى فى اليمن

مجلس الشيوخ يصوت ضد إنهاء التدخل العسكرى الأمريكى فى اليمنالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:33 م
مجلس الشيوخ الأمريكى- أرشيفية
رويترز
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صوت مجلس الشيوخ الأمريكى ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية فى الحرب باليمن.
وفى وقت سابق، بدأ تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى، الثلاثاء، على إنهاء التدخل الأمريكى فى اليمن، فى مسعى استثنائى لتجاوز التخويل العسكرى الرئاسى.
ويهدف هذا التصويت إلى وقف التدخل العسكرى الأمركى فى اليمن خلال أشهر، وتقف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وراء خطوة التصويت، ومن بينهم بيرنى ساندرز.
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