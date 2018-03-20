مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت على إنهاء التدخل العسكرى فى اليمن







أ ف ب

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكى، الثلاثاء، على إنهاء التدخل الأمريكى فى اليمن، فى مسعى استثنائى لتجاوز التخويل العسكرى الرئاسى.

ويهدف هذا التصويت إلى وقف التدخل العسكرى الأمركى فى اليمن خلال أشهر إلا إذا وافق الكونجرس رسميا على استمرار هذا التدخل.

وتقف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وراء خطوة التصويت، ومن بينهم بيرنى ساندرز.