مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت على إنهاء التدخل العسكرى فى اليمن

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت على إنهاء التدخل العسكرى فى اليمنالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:28 م
مجلس الشيوخ الأمريكى- أرشيفية
أ ف ب
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يصوت مجلس الشيوخ الأمريكى، الثلاثاء، على إنهاء التدخل الأمريكى فى اليمن، فى مسعى استثنائى لتجاوز التخويل العسكرى الرئاسى.
ويهدف هذا التصويت إلى وقف التدخل العسكرى الأمركى فى اليمن خلال أشهر إلا إذا وافق الكونجرس رسميا على استمرار هذا التدخل.
وتقف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وراء خطوة التصويت، ومن بينهم بيرنى ساندرز.
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