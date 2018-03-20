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مجلس الدولة يقرر قبول دعوى وقف نشاط شركتى "أوبر وكريم"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:31 م
مجلس الدولة يقرر قبول دعوى وقف نشاط شركتى "أوبر وكريم" تطبيق اوبر





كتب محمد محسوب - أحمد عبد الهادى
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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل اليوم الثلاثاء،  قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم .

وذكرت الدعوى أن شركتى أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

فطوطة

ليه ياعم؟ حرام عليك!

انتو يعني لازم تدمروا الحاجة الوحيدة العدلة اللي ماشية في البلد؟ ونرجع تاني لمافيا سواقين التاكسي النصابين البلطجية اللي ياخدك مشوار تلاتة متر ويطلب منك مليون جنيه يا كدة يا ينزل يضربك هو واصحابه التكسجية النكسجية؟ مالها اوبر وكريم؟ مشوار م المعادي لنص البلد بتلاتين جنيه بس وعربية جاية في ميعادها سايقها بني آدم مؤدب وميت فل وتسعتاشر... لازم تبوظوه؟ ثم اوبر وكريم دول شغالين في كل دول العالم من المانيا لغاااااااااااية ابوظبي، احنا يعني اللي فلوطة؟

عدد الردود 0

بواسطة:

sherif

وهل توجد ضوابط أصلا لتشغيل التاكسى الأبيض

للسادة الذين قاموا برفع القضية ، هل عمل التاكسى الأبيض له أى ضوابط وهل أصحاب المهنة الحقيقيين يقومون بتشغيل العداد كما ينص قانون المرور كما أن جزء كبير منهم يقوم بالتلاعب بالعداد ولايوجد فحص من أى جهة لهذا العداد. لقد قامت شركة كريم بمحاولة ضم التاكسى الأبيض ليعمل معها وللأسف رفض أصحاب المهنة الحقيقيين الإنضمام إليها لسبب مجهول وإن كنت أعتبر أنهم رفضوا الإنضمام لمنظومة سيتم محاسبتهم فيها محاسبة صحيحة وهم طبعا مبسوطين فى ظل الفوضى وعدم المحاسبة. أن الكابتن فى شركتى أوبر وكريم لايمكنه رفض الإتجاه الذى سيطلبه الراكب فهل التاكسى الأبيض يقوم بعمل نفس الشئ. 

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