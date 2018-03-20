مؤشر نيكى يهبط مع تراجع أسهم التكنولوجيا ووسط حذر المستثمرين







رويترز

هبط المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بفعل انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا المحلية مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية فى وول ستريت، لكن التراجع كان محدودا مع امتناع مستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى )

وتراجع المؤشر نيكى القياسى للأسهم اليابانية 0.5 فى المئة إلى 21380.97 نقطة فيما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 فى المئة إلى 1716.29 نقطة.

وتفادى عدد كبير من المستثمرين التعاملات فى السوق قبل عطلة عامة فى اليابان واجتماع مجلس الاحتياطى الذى يستمر يومين ومن المتوقع أن يتمخض عن قرار برفع أسعار الفائدة .

وهبطت شركات صناعة معدات أشباه الموصلات اليابانية لتفقد طوكيو الكترون 1.2 فى المئة وياسكاوا الكتريك كورب لإنتاج الأجهزة الكهربائية 2.6 فى المئة.

وانخفضت أسهم شركات صناعة الأدوية، مع تراجع أسهم تاكيدا للأدوية 1.2 فى المئة وايساى 1.9 فى المئة.