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الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:37 م
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مؤتمر شعبى حاشد لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية فى قنا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:33 م
مؤتمر شعبى حاشد لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية فى قنا مؤتمر دعم الرئيس السيسي بقنا





كتب - وائل محمد
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بدأ منذ قليل، مؤتمر شعبى كبير يضم قيادات شعبية وبرلمانية يتجاوز عددها 20 ألف مواطن، بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات، التى سوف تجرى أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية.

 

ويشارك فى المؤتمر العديد من القيادات السياسية، النائب مصطفى بكرى وأعضاء مجلس النواب والعمد والمشايخ، وكبار العائلات من قبيلة السماعنة وقبيلة الوشيشات وقبيلة القليعات، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأعداد كبيرة من الشباب من جميع قرى مركز أبو تشت، وجميع مراكز محافظة قنا.

 

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جانب من حضور المؤتمر
 
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جانب من المؤتمر

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