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مؤتمر حملة "أنت الأمل" يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:35 م
مؤتمر حملة "أنت الأمل" يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي سمير فرج رئيس حملة أنت الأمل





كتب محمد عبد العظيم
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بدأ منذ قليل، مؤتمر حملة "أنت الأمل" الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام فى مركز مؤتمرات "المنارة" بالتجمع الخامس، بالسلام الجمهورى.

 

وألقى اللواء سمير فرج، رئيس حملة "أنت الأمل"، كلمة رحب فيها بالمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، وكذلك الفنان حسين الجسمى، مؤكدا أن المشير حسين طنطاوى استطاع قيادة مصر مع المجلس العسكرى بحكمة فى فترة صعبة عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن بداية تأسيس الحملة منذ 4 شهور من خلال بعض المواطنين فى السعودية والإمارات والكويت الذين طالبوا بتأسيس هذه الحملة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

 

وأضاف "فرج" خلال كلمته بمؤتمر حملة "أنت الأمل"، أن الرئيس السيسى يمثل أمل للشعب المصرى فى تحقيق أحلامه وطموحاته وتقوية الجيش المصرى، مشيرا إلى أن كل من يعمل فى هذه الحملة يعمل بشكل تطوعى وصولا إلى اليوم الختامى.

 

وعرض مؤتمر حملة "أنت الأمل"، فيلما تسجليا عن نشاط الحملة منذ تأسيسها ودورها فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكيفية مواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات، والمؤتمرات الجماهيرية التى نظمتها الحملة فى المحافظات لدعم السيسى بحضور الفنانين ونواب البرلمان ورموز المجتمع، وبعد ذلك عرض المؤتمر فيلما تسجليا آخر حول انجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى، مثل الشبكة القومية للطرق، والمشروعات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات الأمن الغذائى، ومشروعات الطاقة والغاز، وغيرها من الإنجازات فى مختلف المجالات. 

 

 

 


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