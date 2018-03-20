مؤتمر حاشد لأهالى مدينة الخارجة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نظمت حملة "كلنا معك من أجل مصر" بالوادى الجديد، بالتعاون مع المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالمحافظة، مؤتمرا شعبيا كبيرا بمقر قاعة مؤتمرات مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، مساء أمس الاثنين، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ونواب البرلمان عن دائرة مركز الخارجة وأهالى مدينة الخارجة، وتضمن المؤتمر عدد من الكلمات عن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات وتعزيز الحشد الانتخابى ودعم المشاركة الايجابية فى الانتخابات بالخروج لصناديق الاقتراع واختيار الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية لضمان تحقيق آمال وطموحات المواطنين وخاصة فى محافظة الوادى الجديد .

حضر المؤتمر النائب جمال آدم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الخارجة، والنائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب عن المحافظة، وخيرى طليب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى لحقوق الانسان، والمهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين، والشيخ مصطفى عبد الرحيم مدير منطقة وعظ الوادى الجديد، وقدرى عبد العزيز المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وحضور لافت من سيدات مدينة الخارجة .

وقال النائب جمال آدم، أن ما تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فترته الرئاسية الأولى يلمسه كل مواطن فى كل أنحاء الجمهورية من مشروعات تنموية ورفع كفاءة الخدمات التى يحصل عليها المواطنين فى جميع المجالات، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من خطط ومشروعات غير مسبوقة تم تحقيقها على أرض الواقع، وكذلك استعادة مكانة مصر على الخريطة الدولية، ونجاح الرئيس فى تحقيق الأمن والقضاء على كافة المخططات الهدامة التى دبرتها قوى الشر من اجل اسقاط الدولة المصرية، حيث يشعر كل مواطن بالأمن والاستقرار فى كل ربوع الوطن .

وأضاف خيرى طليب رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان أن المشاركو الايجابية فى الانتخابات هى التى ستعكس مدى التأييد الحقيقى للرئيس فى الانتخابات حيث أن محافظة الوادى الجديد تتميز بكونها من أولى المحافظات التى تحقق أعلى النسب فى المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية وتتصدر المشهد الانتخابى على الرغم من قلة عدد السكان ولكن الوعى والإدراك السياسى الذى يتميز به أبناء المحافظة هو الدافع للخروج والمشاركة والتعبير عن الرأى وخاصة من السدات التى تلعب دورا محوريا فى تعزيز المشاركة الانتخابية والمجتمعية وهو ما سيحدث فعليا فى هذا العرس الانتخابى المرتقب لتجديد الفترة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال المسيرة التنموية وبناء الدولة بكامل محاور التنمية فيها من اجل صالح المواطن فى المقام الأول .