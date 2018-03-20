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مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية بالغربية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:35 م
مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية بالغربية مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد الرئيس السيسى - أرشيفية





الغربيه محمد طارق
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بدأ منذ قليل المؤتمر جماهيرى بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بشارع البحر أمام نادى زفتى الرياضى، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها فى أيام 26 و27 و28 من الشهر الجارى.

ويأتى هذا المؤتمر الذى نظمه أهالى زفتى، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وعرض إنجازات الرئيس السيسى وما قدمه من إنجازات .

حضر المؤتمر لفيف من أهالى مركز ومدينة زفتى وبدء المؤتمر بالسلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وبدأ الحديث عن إنجازات الرئيس السيسي، وما حققه لمصر والمصريين خلال الـ4 سنوات الماضية، من إنجازات لم تشهدها مصر طوال الـ30عاما الماضية.

وطالب محمد عبود - من أهالى زفتى – الحضور، بالحشد والنزول أمام لجان الانتخابات أيام 26،27،28 مارس، والتصويت للرئيس السيسى لتوصيل رسالة واضحة للعالم أن الشعب المصرى يعبر عن رأيه بإرادته ويختار رئيسه.

وأضاف أن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، كان لابد منه لكى يستكمل الرئيس ما تم تحقيقه على أرض مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، مؤكدًا أن الرئيس استجاب لمطالب جموع المصريين وأعلن الترشح لفترة رئاسية ثانية . 

وأوضح الحضور أن مصر استعادت مكانتها فى الداخل والخارج بفضل جهود وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأننا نريد نجاح الرئيس باكتساح لاستكمال قطار الإنجازات وبناء مصر الحديثة.


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