مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد الرئيس السيسى بمدينة أبوزنمية

وبدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، والسلام الوطنى، ثم عرض منظمو المؤتمر فيلمًا تسجيليًا، لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأربع سنوات الماضية، منذ توليه الحكم في عام 2013 ، وأظهر الفيديو، الإنجازات التي حققها الرئيس على أرض الواقع، فى مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والسياسية، والعلاقات الخارجية.



وأظهر الفيديو، الإنجازات التى حققتها مصر على أرض الواقع، ونضال زعمائها في مختلف المجالات، كما تضمن احتفالات المصريين بثورتي 25 يناير و30 يونيو ، ويليها عرض فيلم تسجيلي يبرز أهم بعض إنجازات الرئيس السيسى خلال الأربع سنوات الماضية ، من تطوير للعشوائيات ، وشق إنفاق جديدة اسف قناة السويس بالإضافة إلى شق قناة السويس الجديدة

ودعا محمد الأمير إلى المشاركة وأهمية النزول إلى الجان الاقتراع، واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وتوجيه رسالة إلى العالم أجمع ان الشعب المصرى على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجة مصر على كافة المستويات.

وقال عيد عودة من قبيلة العليقات خلال كلمتة كل أبناء جنوب سيناء للوقوف صفا واحدا، و النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال خطة التنمية بمصر وخاصة بجنوب سيناء، والتى شهدت طفرة تنموية فى عددت مجالات، ولإرسال صورة مشرفة للعالم أن الشعب المصرى على وعى وثقافة وانتماء لبلدة ، وحتى يتحقق الرخاء لأبناء المحافظة فى الفترة الثانية لما لمسوه خلال الفترة الأولى من تطوير و انشأت ، مثل جامعة الملك سلمان والتى من المتوقع افتتاحها نهاية هذا العام والتى تعد طفرة فى مجال التعليم منذ أكثر من 30 عام ولم ينشاء بالمحافظة جامعات ، لتسهيل وصول العلم إلى أبنائنا، بالإضافة إلى توسيع وتطوير الطريق الدولى النفق شرم الشيخ لجذب اعداد سياحية برية و للحد من أخطار الحوادث على الطريق

وقال شهاب الدين أحمد أمين اللجنة الشبابية بمدينة ابوزنيمة، وحملة كلنا معاك من اجل مصر بمدينة ابوزنمية، أننى أتحدث باسم شباب البدو بالمدينة، والجميع يؤيد ويبايع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما شاهدناة من اهتمامه الكبير بالشباب فى مختلف المجالات وعمل توعية وتثقيف من خلال مؤتمرات الشباب التى تضم جميع شباب العالم ، كما تم فتح فرص عمل للشباب فى مختلف المجالات مثل الزراعة و الصناعة و المزارع السمكية ، فأنا ادعوا الجميع للنزول والمشاركة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية .

وأكد نور سلامة عضو مجلس النواب بخليج السويس، دعمة الكامل للرئيس السيسى، كما اعلن تأييد واعلان ابناء جنوب سيناء بالكامل دون تفرقة بين بدو وحضر دعمهم وتأيدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة لما شهدته جنوب سيناء من انجازات واضحة وملموسة يشهد بها الجميع .

