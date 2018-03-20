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مؤتمر بكفر الشيخ لدعم الرئيس ومسيرة للسيارات بقرية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:32 م
مؤتمر بكفر الشيخ لدعم الرئيس ومسيرة للسيارات بقرية مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى -أرشيفية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة فوة مؤتمراً حاشداً لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لحملة "السيسى رئيسى – نسر العرب" برعاية المستشار عادل عبدالكريم، رئيس الحملة، بحضور عدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين وقيادات الأزهر الشريف وأعضاء مجلس النواب ؟، كما شهدت قرية قرية الحماد والقرى المجاورة لها مسيرة حاشدة بالسيارات لتأييد الرئيس، وحمل أهالى القرية صور ولافتات معبره عن تأييدهم للرئيس.

 

أكد صلاح غبير منسق المؤتمر وأمين حملة " السيسى رئيسى – نسر العرب "، أن أعضاء الحملة والحضور أعلنوا تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مؤكدين أنهم سيحتشدون أمام اللجان لنظهر بالشكل الائق أمام العالم كله، ليس لانتخاب الرئيس فقط ولكن لنثبت أن اختيار الرئيس جاء استجابة لإرادة وطنية.

 

وأضاف أمين حملة "السيسى رئيسى – نسر العرب"، ستواجد قيادات وأعضاء الحملة أمام اللجان لخدمة كبار السن وتنظزيم العملية الانتخابية بالإضافة للحشد، مؤكداً أن مدينة فوه وقراها ستكون نموذجا يُحتذى به فى نسب التصويت.

 

وقال هراس عبدالملك، من أهالى قرية الحماد، أن قرية الحماد والقرى المجاورة لها التابعة لمركز البرلس نظمت مسيرة حاشدة بالسيارات لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن السيدات قبل الرجال والفتيات قبل الشباب أعلنهم خروجهم لدعم الرئيس فى الإنتخابات الرئاسية التى يشهدا العالم كله الأسبوع المقبل.

 

تعليق الصورة

1-مؤتمر لتأييد الرئيس بفوه بكفر الشيخ

 2- جانب من الحضور من القيادات

3-جانب من المسيرة بالقرية

4- جانب من المسيرة بمشاركة الأهالى

5-مسيرة بالسيارات لدعم الرئيس فى قرية

6- مشاركة الأهالى فى المسيرة

 


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