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ليلى علوى تشارك بحملة جامعة عين شمس حول "فيروس C" وتشيد بتوفير الدولة للعلاج

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:32 م
ليلى علوى تشارك بحملة جامعة عين شمس حول "فيروس C" وتشيد بتوفير الدولة للعلاج ليلي علوى خلال مشاركته فى إطلاق الحملة





كتب محمود راغب
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أشادت الفنانة ليلى علوى بدور الدولة المصرية فى توفير علاج مرض فيروس سى فى الوقت الذى تقام فيه التظاهرات بغيرها من الدول لتوفير العلاج مثلما حدث فى برشلونة بإسبانيا.

 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة سلوى سمير كامل عميد كلية التمريض جامعة عين شمس حملة التوعية بمرض فيروس سى، والتى شاركت فيها الفنانة ليلى علوى وحضرها الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مؤسس للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية المصرية والدكتور سامية جرجس نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالجامعة.

 

وشددت ليلى علوى، على ضرورة الاهتمام بتعقيم الأدوات الطبية فضلا عن النظافة الشخصية للممرض والاهتمام بتقليم الأظافر وتغيير الحقن المستخدمة من مريض لآخر خاصة لما لطاقم التمريض من ضرورة لا غنى عنها فى أى مؤسسة طبية.

 

وطالبت بضرورة النهوض بمجال التمريض والرعاية الكاملة وأكدت على أهمية مثل هذه الندوات والحملات التوعوية وبخاصة للشباب الذين هم صناع المستقبل.

 

 


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علاج فيروس سى




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