لاجارد تحث مجموعة العشرين على تفادي إجراءات استثنائية في التجارة







رويترز

قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنها حثت وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين على تفادي اللجوء إلى إجراءات استثنائية لتسوية النزاعات التجارية.

وفي بيان صدر في ختام اجتماع لمجموعة العشرين يكتنفه القلق بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم وعقوبات تجارية محتملة على الصين، قالت لاجارد إنها أكدت أن الوقت مواتى لأن تنفذ الدول إصلاحات اقتصادية لجعل النمو أكثر قوة واستدامة وتوازنا وشمولا.

وأضافت قائلة انضممت إلى آخرين في تكرار القول بأننا يجب أن نتفادى إغراء سياسات الانكفاء على الذات، وبالأحرى أن نعمل سويا لخفض الحواجز التجارية وتسوية الخلافات التجارية بدون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.