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الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:33 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية ترسل مغنين شعبيين إلى بيونج يانج على خلفية الأولمبياد

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:01 م
كوريا الجنوبية ترسل مغنين شعبيين إلى بيونج يانج على خلفية الأولمبياد الاولمبياد 2018





رويترز
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إن مجموعة من المغنين الشعبيين الجنوبيين سيزورون بيونج يانج اعتبارا من 31 مارس ردا على إرسال كوريا الشمالية فنانين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى أُقيمت فى بيونجتشانج.

وقالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية فى بيان إن نحو 160 كورياً جنوبياً سيزورون الشمال حتى الثالث من أبريل نيسان لتقديم أول عروض من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضافت الوزارة أن فريق البنات (رد فلفت) للموسيقى الشعبية الكورية ونجوم الموسيقى مثل تشو يونج-بيل ولى سون-هى سيشاركون فى الزيارة بعد أن عقد وفدا البلدين محادثات بشأن العروض الفنية فى قرية بانمونجوم الحدودية.

وسيقدم الزائرون عرضين فى بيونجيانج أحدهما فى مسرح بيونجيانج الشرقى الكبير والآخر فى قاعة ريوكيونج تشونج جو يونج للألعاب الرياضية.

وشهد المسرح الكبير عرضا تاريخيا قدمته فرقة أوركسترا نيويورك فيلهارمونيك فى عام 2008. وقاعة الألعاب هى مشروع مشترك بين الشمال والجنوب يحمل اسم مؤسس مجموعة هيونداى تشونج جو-يونج، وأضافت الوزارة أن مسؤولين سيزورون الشمال فى الفترة من 22 إلى 24 مارس لتفقد الموقعين.

والاتفاق هو أحدث خطوة فى انفراجة بدأت بعد أن قال كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية فى بداية العام الحالى إنه يعتزم تحسين العلاقات.

 


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