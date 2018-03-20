كهرباء مصر العليا: انتهاء خطة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بنسبة 89%







كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم الانتهاء من خطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بنسبة 89,8 %.

وأضاف شمعة، خلال اجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة به لمتابعة مؤشرات مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، أنه تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات للمحولات حيث تم الانتهاء من تدوير(210) محول، و(103) كشك معدنى، (8) لوحات جهد متوسط، (98) لوحة جهد منخفض.

وفيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط قال شمعة، تم إحلال وتجديد وتنفيذ توسعات (195) عامود، (45) طن موصلات هوائية ، (132) كم كابلات ، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ (2921) عامود، (2456) كم موصلات هوائية، (19) كم كابلات.

وحول الموقف التنفيذى للخطة الطموحة أوضح المهندس رأفت، أنه تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات للمحولات حيث تم الانتهاء من تدوير(242) محول ، و(144) كشك معدنى، (58) لوحة جهد متوسط ، (117) لوحة جهد منخفض ، موضحا أنه تم إحلال وتجديد وتنفيذ عدد من التوسعات (480) عامود، (112) طن موصلات هوائية ، (241) كم كابلات.

وأشار شمعة، إلى أنه فيما يتعلق شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ (2331) عامود، (4233) كم موصلات هوائية، (22) كم كابلات، (3) موزعات .

وأكد الدكتور محمد شاكر خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها . وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018 .

كما تمت أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

الجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن أسوان، قنا، سوهاج، الأقصر.