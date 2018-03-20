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قيادى فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى مستمر بتضليل الرأى العام العالمى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:56 م
قيادى فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى مستمر بتضليل الرأى العام العالمى عيسى قراقع





رام الله (أ ش أ)
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قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن الاحتلال الإسرائيلى مستمر بإجراءاته اللا إنسانية وخداعه المضلل للرأى لعام العالمى.

وأضاف خلال زيارة نظمها قراقع شملت عددا من الأسرى المحررين فى محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، أن مصلحة سجون الاحتلال توهم الهيئات الدولية بأنها تتعامل مع الأسرى ضمن القانون الدولى.

وطالب بإدراج إسرائيل كدولة محتلة خارجة عن القانون الدولى، بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الرابعة فى التعامل مع الأسرى الفلسطينيين القابعين فى سجون الاحتلال، داعيا إلى ضرورة إرسال لجنة برعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون فى المحاكم العسكرية.

من جانبه، أشاد نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة بصمود الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى إسنادهم ميدانيا من خلال المشاركة الفاعلة فى الفعاليات والأنشطة، موضحا أن قضية الأسرى هى حجر الزاوية وتمثل أولوية لدى القيادة الفلسطينية.

 


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