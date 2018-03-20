قوافل بيطرية للكشف الطبى على المواشى والطيور فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج قد قامت بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بتنظيم قافلة طبية بيطرية بقرية الحواويش شملت مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإعطاء الأدوية، واللقاح لأكثر من 100 حالة من المواشى والطيور، وإجراء العمليات الجراحية بمشاركة مجموعة من طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار القوافل الطبية التى تنظمها جامعة سوهاج بمختلف قرى ومدن المحافظة.

كما قام الإتحاد العام للكشافة والمرشدات بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بتنظيم قافلة طبية بشرية بالوحدة الصحية بقرية السلامونى، وتم توقيع الكشف الطبى على 200 مواطن من أهالى القرية، وصرف الأدوية لهم بالمجان .

وقال محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أن القافلة شملت تخصصات "باطنة، وأطفال، وأسنان، ورمد، وعظام، ونساء، وجراحة" وإنه بناء على تعليمات السيد المحافظ، تم تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح تلك القوافل، وتحقيق أهدافها فى الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

ومن جانب أخر أعلن محافظ سوهاج، عن الانتهاء من بعض أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز ومدينة المراغة، واستمرار الأعمال ببعض المناطق الأخرى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى ومدن المحافظة، وخلق بيئة جمالية للمواطنين، والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة سوهاج .

ومن جانبه قال محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المراغة، فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية واصلت حملات النظافة المكبرة بناحية قرى البطاخ والوقدة، وطريق كوبرى حمودة، وأمام الوحدات السكنية، والملعب الثلاثى، والوحدة الصحية بالوقدة التابعة للوحدة المحلية بالبطاخ، وقامت الوحدة بأعمال النظافة بمحيط المدارس التى سيتواجد بها المقرات الانتخابية، حيث تم رفع القمامة والتراكمات من جوانب الطرق، والشوارع العامة المؤدية لتلك المقرات، وتركيب وتغير لمبات الإضاءة داخلها وخارجها، وجارى العمل على تطوير منظومة النظافة التى تعمل رئاسة المركز على تطبيقها بصفة مستمرة فى المدينة والقرى .

وشدد عبد المنعم، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاهتمام وتكثيف حملات النظافة بنطاق الوحدات المحلية، وخاصة فى محيط المقرات الانتخابية، وتوفير المناخ المناسب للمواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة أيام 26ـ 27 ـ28 مارس الجارى، والتى من المتوقع أن تشهد توافد المواطنين بأعداد كبيرة على اللجان الانتخابية، وضرورة العمل على راحة المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأكد المحافظ على أهمية دور الجامعة ومؤسسات المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية ومعاونة الحكومة فى تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

كما أكد محافظ سوهاج، إنه تم الانتهاء من إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لـ 261 مشرف من المتقدمين لاختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لعام 1439هـ/2018 م، لمحافظات "الصعيد، المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الاحمر"، وذلك بحضور لجنة من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى .

وأوضح محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم اختيار محافظة سوهاج، لإجراء تلك الاختبارات للمتقدمين من محافظات الصعيد، وقد تم عقد الاختبارات بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر لتحديد مشرفى المحافظات.

وقد توجه مسئولى المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وضيوف المحافظة من مشرفى محافظات الصعيد، بالشكر لمحافظ الاقليم ومسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظة، على حسن الاستقبال والتنظيم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات.