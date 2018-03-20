قوات الاحتلال تعتدى على طلبة المدارس والأهالى بجنوب نابلس







رام الله (أ ش أ)

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بمدارس قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطى تجاههم،وذلك أثناء توجههم إلى مدارسهم.

وقالت مصادر فلسطينية " إن قوات الاحتلال هاجمت الطلبة، فى محاولة لمنعهم من التوجه إلى مدارسهم، كما هاجمت الأهالى المتوجهين إلى أعمالهم خارج القرية، واعتدت على عدد من السائقين، وقامت بحجزهم، بعد نصب حاجز على مدخل القرية".

كانت قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين فجر اليوم أحدهما من مخيم بلاطة بنابلس، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه، والآخر أثناء مروره على حاجز زعترة العسكرى جنوبا، وهو من سكان مدينة طوباس،ولم تتوقف جرافات وآليات تابعة للمستوطنين، عن تجريف أراض جديدة فى محيط مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضى قرية جالود جنوب نابلس.