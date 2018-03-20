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الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:17 م
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قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة غريق بنهر النيل فى المنوفية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:04 م
قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة غريق بنهر النيل فى المنوفية غريق - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثة غريق من نهر النيل فرع دمياط بدائرة المركز.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بلاغا من أهالى قرية كفر الحما دائرة المركز بوجود جثة طافية بنهر النيل فرع دمياط.

بانتقال قوات الإنقاذ النهرى تم انتشال جثة " أ س أ" عامل ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة بها، وبسؤال والده أفاد أنه أثناء تواجد نجله على شاطئ فرع النيل زلت قدمه وسقط بالمياه وتوفى غرقا ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال شيخ الناحية ومقيم بها أفاد بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفى وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 


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