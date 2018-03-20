قطار السويس يدهس سيارة نصف نقل دون إصابات

قطار السويس يدهس سيارة نصف نقل دون إصاباتالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:28 م
قطار يدهس سيارة
السويس- سيد نون
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دهس قطار السويس سيارة نصف نقل بالقرب من طريق السويس- الإسماعيلية بجوار مدرسة الثانوية للصناعات الميكانيكية وتمكن ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين بالسيارة النصف النقل من مغادرة السيارة قبل دهس القطار للسيارة.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من قوات تأمين الطرق بدهس القطار بالقرب من طريق الإسماعيلية لسيارة نقل وانتقل إلى موقع الحادث قيادات أمنية بمديرية أمن السويس ومسئولين بسكه حديد السويس للتحقيق فى الحادث.
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