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قصة لمياء الأم المثالية بالمنوفية: توفى زوجى وترك 3 صغار عكفت على تربيتهم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:16 م
قصة لمياء الأم المثالية بالمنوفية: توفى زوجى وترك 3 صغار عكفت على تربيتهم الام المثالية بمحافظة المنوفية و ابنائها





المنوفية - محمود شاكر
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"الأمل والأبتسامة" شعار المهندسة لمياء محمد عبد الوهاب العبساوى الأم المثالية بمحافظة المنوفية، والتى أعربت عن سعادتها الغامرة بما تم من تكريم لها على ما قدمت من جهد طوال 21 عاما بعد وفاة زوجها، متحملة المسئولية حتى تمكنت من تربية أبنائها الثلاثة، وحتى وصلوا بفضل الله إلى أفضل الشهادات.

وقالت لمياء، إن التكريم جاء لها اليوم بعد رحلة من الكفاح استمرت طوال 21 عاما، بعد وفاة زوجها المهندس عبدالحميد حافظ الشناوى، ليترك لها "محمد الابن الأكبر وهو ابن عمر 9 سنوات، وياسمين 6 سنوات، وآلاء 4 سنوات، لتعلن المواجهة والعزيمة على تربية الولد والبنتين تربية دينية صالحة دون أن تفكر فى أى شىء سوى أن تحقق لهم الحياة الكريمة.

وتابعت لمياء العبساوى صاحبة الستين عاما، إنها حصلت على بكالوريوس الزراعة، وكانت تشغل منصب مدير عام مديرية الزراعة وكبير مهندسى مديرية الزراعة بالمنوفية، بالإضافة إلى أنها عضو بجمعية عمومية بنقابة الزراعيين، علاوة على عدد من الأنشطة الكبيرة التى تقوم بها بالجمعيات والمؤسسات الخيرية.

 وروت رحلة كفاحها، والتى بدأت منذ 21 عاما، لتواجه الحياة وخلفها ثلاثة من الأبناء يحتاجون إلى رعاية من نوع خاص، وكان لزما عليها أن تقوم بدور الأب والأم فى توقيت واحد بعد غياب الأب، ولم تفطر أبدا فى أن تتزوج ولكنها قررت عقب وفاة زوجها أن تعكف على تربية أبنائها التربية السليمة الصحيحة.

واستطردت لمياء، أفرح يوما بعد يوم وأنا أرى أبنائى لم يخذلونى فى التربية والحلم، ويتفوقوا يوما بعد يوم، ويحصلوا على الدرجات المتميزة بدراستهم، ويتمكن محمد نجلى الأكبر من الألتحاق بكلية الأداب قسم العبرى، ويتمكن من التميز به ويتخرج ليعمل ويفتح منزلا ويتزوج ليبدأ رحلة أسرة جديدة.

وأضافت أنها سعدت أكثر وأكثر عندما تمكنت من تخريج بناتها ياسمين من كلية الآداب قسم الصحافة والإعلام، وابنتها الصغرى آلاء والتى تخرجت من كلية الآداب بقسم المساحة، وتمت خطبتهما، لتتمكن من الانتهاء من رسالتها بتربية أبنائها وتزويجهم ليبدأوا رحلة كفاح مصغرة.

وأكدت العبساوى، أنها بذلك تكون قدم أدت رسالتها فى الحياة، وأنها تتمنى أن تزور الكعبة وتحج إلى بيت الله الحرام، لتقضى فريضة الحج، وتختتم حياتها وكفاحها الذى تواصل على مدار 21 عاما من أجل أبنائها.

وناشدت العبساوى، جميع المواطنين بالخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية من أجل القضاء على أى حملات للتشويه والتقليل من قيمة مصر.

 


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