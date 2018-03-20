قداسة البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير لبنان بالقاهرة

كتبت سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الثلاثاء، السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

تأتى زيارة السفير اللبنانى لقداسة البابا بهدف التعارف عقب توليه منصبه سفيرًا لبلاده بمصر.