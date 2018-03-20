قداسة البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير لبنان بالقاهرة

قداسة البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير لبنان بالقاهرةالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:49 م
البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الثلاثاء، السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.
تأتى زيارة السفير اللبنانى لقداسة البابا بهدف التعارف عقب توليه منصبه سفيرًا لبلاده بمصر.
إضافة تعليق
صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون
انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة