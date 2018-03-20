قبرص تدعو الاتحاد الأوربى للتضامن فى الدفاع عن حقوقها السيادية







نيقوسيا (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستوذوليديس، نظراءه فى الاتحاد الأوروبى إلى تضامن واضح وعملى للدفاع عن الحقوق السيادية لقبرص، الدولة العضو فى الاتحاد،وعن مصالح الاتحاد وسياساته.

ونقلت وكالة أنباء قبرص اليوم الثلاثاء، عن خريستوذوليديس قوله خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى فى بروكسل إن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص هى أيضا منطقة اقتصادية خالصة تابعة للاتحاد الأوروبي، وأن إجراءات تركيا تتناقض بشكل صارخ مع التزام الدولة المرشحة للانضمام، بعلاقات حسن الجوار وتطبيع علاقاتها مع جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد.

وأطلع خريستوذوليديس، الحضور بالتحركات التركية الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتى أدت إلى تأجيل الحفر المزمع لشركة إينى الإيطالية.

وخلال مناقشة الوضع فى سوريا، قال وزير الخارجية أن قبرص تؤيد بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام ستافان دى ميستورا لإيجاد حل سياسى وتحقيق السلام فى البلاد.

ودعا الوزير إلى إرسال رسالة واضحة إلى تركيا، لتسليط الضوء على التزام الاتحاد الأوروبى بسوريا مستقلة وذات سيادة، مع إشارة خاصة إلى ضرورة مواصلة دعم الاتحاد الأوروبى للأردن ولبنان للتصدى للآثار السيئة التى يتعرض لها اقتصاد هذين البلدين لوجود عدد كبير من اللاجئين السوريين على أراضيهما.