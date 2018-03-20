video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قبائل أسوانية تعلن دعمها للرئيس فى الانتخابات خلال مؤتمر جماهيرى.. صور

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:21 م
قبائل أسوانية تعلن دعمها للرئيس فى الانتخابات خلال مؤتمر جماهيرى.. صور جانب من المؤتمر





أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أعلنت القبائل الأسوانية بمدينة أسوان، تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسة ثانية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، خلال المؤتمر الحاشد الذى عقدوه بجمعية الشيخ صالح وسط مدينة أسوان، بحضور قيادات المجتمع الأسوانى.

 

وأكد الدكتور خيرى الجميلى، العميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان وقنا، أن الرئيس السيسي قاد مصر إلى بر الأمان بعد أحداث عاصفة، استطاع خلالها إعادة الاستقرار والأمن والأمان إلى الوطن، مضيفاً أن فترة ولايته الأولى شهدت إنجازات كبيرة يشهد بها الجميع، وإنجازات تتحدث عن نفسها بالأرقام، ومن هذا المنطلق والحس الوطنى بالمقام الأول، فإن قبائل مدينة أسوان تدعم ترشح الرئيس لفترة ولاية ثانية حرصاً على صالح الوطن، واستكمالاً للبناء والإنجاز.

 

وطالب الدكتور أحمد سيد خليل، نائب رئيس جامعة أسوان، جموع الشعب الوطنى بالخروج خلال أيام الانتخابات الرئاسية لإبهار العالم أجمع، والتعبير بكل صدق عن حبهم وانتمائهم للوطن خلال هذه المرحلة الهامة فى تاريخ الوطن، كما طالب السيدات بان يكونوا فى صدارة المشهد الإنتخابى كالعادة.

 

 

مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(1)
مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(1)

 

مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(2)
مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(2)

 

مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(3)
مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(3)

 

مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(4)
مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(4)

 

ووصف الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف السابق بأسوان، الرئيس السيسى بدء مرحلة البناء خلال فترة الرئاسية الأولى ونحن ننتظر مرحلة الحصاد خلال الفترة الثانية، موضحاً بأن الرئيس أطلق على عام 2017 عام المرأة فى مصر، و2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، معتبراً أن عام 2019 سيكون بمثابة عام الفقراء وفئات المجتمع المحتاجة فى انتظار الحصاد الفعلى لسنوات الخير والنماء التى بدأها الرئيس، مشيراً إلى أن أمانة الصوت الإنتخابى تقتضى على الجميع الخروج للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وأن الذين سيمتنعون عن ذلك شبههم بخائنى الأمانة والتى سيسألون عنها أمام الله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلال مؤتمر جماهيرى بمدينة كوم أمبو.. مصطفى بكرى: السيسى لو طلب منى أقطع رأسى فداءً لمصر لفعلت.. والشعب أمام قائد لابد أن يبقى لتحقيق المشروع الوطنى.. والتقاعس عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية خيانة للوطن

انتخابات الرئاسه

مؤتمر جماهيرى

قبائل اسوانيه

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة