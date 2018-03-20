قبائل أسوانية تعلن دعمها للرئيس فى الانتخابات خلال مؤتمر جماهيرى.. صور







أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت القبائل الأسوانية بمدينة أسوان، تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسة ثانية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، خلال المؤتمر الحاشد الذى عقدوه بجمعية الشيخ صالح وسط مدينة أسوان، بحضور قيادات المجتمع الأسوانى.

وأكد الدكتور خيرى الجميلى، العميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان وقنا، أن الرئيس السيسي قاد مصر إلى بر الأمان بعد أحداث عاصفة، استطاع خلالها إعادة الاستقرار والأمن والأمان إلى الوطن، مضيفاً أن فترة ولايته الأولى شهدت إنجازات كبيرة يشهد بها الجميع، وإنجازات تتحدث عن نفسها بالأرقام، ومن هذا المنطلق والحس الوطنى بالمقام الأول، فإن قبائل مدينة أسوان تدعم ترشح الرئيس لفترة ولاية ثانية حرصاً على صالح الوطن، واستكمالاً للبناء والإنجاز.

وطالب الدكتور أحمد سيد خليل، نائب رئيس جامعة أسوان، جموع الشعب الوطنى بالخروج خلال أيام الانتخابات الرئاسية لإبهار العالم أجمع، والتعبير بكل صدق عن حبهم وانتمائهم للوطن خلال هذه المرحلة الهامة فى تاريخ الوطن، كما طالب السيدات بان يكونوا فى صدارة المشهد الإنتخابى كالعادة.



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مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(2)



مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(3)



مؤتم-رجماهيرى-بأسوان-لتأييد-الرئيس-(4)

ووصف الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف السابق بأسوان، الرئيس السيسى بدء مرحلة البناء خلال فترة الرئاسية الأولى ونحن ننتظر مرحلة الحصاد خلال الفترة الثانية، موضحاً بأن الرئيس أطلق على عام 2017 عام المرأة فى مصر، و2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، معتبراً أن عام 2019 سيكون بمثابة عام الفقراء وفئات المجتمع المحتاجة فى انتظار الحصاد الفعلى لسنوات الخير والنماء التى بدأها الرئيس، مشيراً إلى أن أمانة الصوت الإنتخابى تقتضى على الجميع الخروج للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وأن الذين سيمتنعون عن ذلك شبههم بخائنى الأمانة والتى سيسألون عنها أمام الله.