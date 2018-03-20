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قاضى"فض رابعة" يحيل فريق الدفاع للمحكمة التأديبية للإخلال بواجبات وظيفتهم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:39 م
قاضى"فض رابعة" يحيل فريق الدفاع للمحكمة التأديبية للإخلال بواجبات وظيفتهم المستشار حسن فريد





كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل  محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 24 مارس لاستكمال المرافعة، كما قررت المحكمة إحالة جميع المحامين فى الدعوى للمحكمة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظائفهم وتغريم كل محامى 50 جنيه، عدا المحامين الذين ترافعوا بجلسة اليوم والجلسة الماضية وعددهم 4 محامين.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وقال رئيس المحكمة، "إن هذه الدعوى نظرت أمام الدائرة من سنتين ولبت المحكمة جميع طلبات الدفاع وطلبت من النيابة المرافعة ونبهت على الدفاع ضرورة المرافعة، وأجلت المحكمة الدعوى للعديد من الجلسات للمرافعة والدفاع أخل بواجباته ما يعد تماطل فى الدعوى.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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