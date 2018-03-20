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الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:50 م
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قازان تستضيف القمة الاقتصادية الدولية "روسيا -العالم الإسلامي" مايو المقبل

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:55 م
قازان تستضيف القمة الاقتصادية الدولية "روسيا -العالم الإسلامي" مايو المقبل فلاديمير بوتن





أ ش أ
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أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، بأن القمة الاقتصادية الدولية (روسيا - العالم الإسلامي) لعام 2018 ستعقد في مدينة قازان الروسية للمرة العاشرة على التوالي في مايو المقبل.

وذكرت القناة أن "القمة الاقتصادية الدولية أصبحت منبرًا فعالاً للحوار وإقامة اتصالات وشراكات جديدة وإيجاد إجابات على الأسئلة الملحة من قبل الخبراء".

وأضافت أن الموضوع الأساسي للنقاش خلال القمة سيركز على نمط الحياة، حيث ستجري عدة فعاليات أهمها منتدى قازان لرواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر الدبلوماسيين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع "سبيربنك"، بالإضافة إلى إجراء جلسات مخصصة لبحث موضوعات جديدة.

وأشارت إلى أن القمة ستساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية ، والقدرات الاستثمارية لدى الاتحاد الروسي وجمهورية تتارستان الروسية، وإبراز إرادة روسيا على توسيع الاتصالات التجارية والاجتماعية مع العالم الإسلامي.

يذكر أن القمة الاقتصادية الدولية في قازان جمعت على مدى 10 سنوات ممثلي المنظمات الدولية والسلطات الحكومية والمؤسسات المالية والسفارات وكذلك أعضاء البرلمانات وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات الروسية والأجنبية.

 


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