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فيينا تحتفظ بلقب أفضل المدن معيشة فى العالم وبغداد الأسوأ

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:48 ص
فيينا تحتفظ بلقب أفضل المدن معيشة فى العالم وبغداد الأسوأ فيينا





رويترز
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احتفظت العاصمة النمساوية فيينا على مكانتها كأفضل المدن معيشة فى العالم فى حين ظلت العاصمة العراقية بغداد الأسوأ فى المسح السنوى الذى أجرته مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات.

ويساعد المسح الذى أجرته الشركة على 231 مدينة الشركات والمؤسسات على تحديد بدلات التعويض وبدلات صعوبة العيش للعاملين الدوليين. واشتملت المعايير على الاستقرار السياسى والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والاستجمام والنقل.

وتوجد ثمانى دولة أوروبية فى قائمة المدن العشر الأفضل حيث توجد ثلاثة مدن ألمانية وثلاثة مدن سويسرية فى حين توجد مدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.

وتصدرت فيينا التى يسكنها 1.8 مليون نسمة القائمة للعام التاسع على التوالى مع تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن، وجاءت زوريخ فى المركز الثانى فى حين تشاركت أوكلاند بنيوزيلندا وميونيخ بألمانيا فى المركز الثالث.

وحلت فانكوفر فى المركز الخامس لتصبح أفضل مدينة فى أمريكا الشمالية. وجاءت سنغافورة فى المرتبة 25 ومونتيفيديو فى المركز 77. ودخلت دوربان القائمة لتحتل المرتبة 89، وتراجعت لندن مركزا واحدا إلى المركز 41 فى المقارنة السنوية.

وتذيلت بغداد القائمة للعام العاشر على التوالي. واجتاحت المدينة موجات من العنف الطائفى منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003، وتقدمت اليمن مركزين عن بغداد فى حين تقدمت دمشق ستة مراكز قبل العاصمة العراقية.

 

 


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