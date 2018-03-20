فيديو وصور.. أهالى أبوخليفة بالإسماعيلية ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظم أهالى ومواطنو قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بميدان أنور السادات بالقرية، وذلك لتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك بحضور أحمد العايدى أمين جمعية كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية اللواء أشرف عمارة وعصام منسى وأحمد البعلى والمهندس محمد عبدالسلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ السيد عطية مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية والشيخ مجدى عاشور مدير أوقاف القنطرة وعيد عكاشة رئيس قرية أبوخليفة وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والأعلام ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والمئات من أهالى قرية أبوخليفة وتوابعها وكبار العائلات وعمد القرى بالقنطرة غرب.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ثم قراءة القرآن الكريم. وخلال المؤتمر تم استعراض الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على أرض محافظة الاسماعيليةخلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى.

وقد أكد جميع المشاركون فى المؤتمر على حتمية النزول إلى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26 و27 و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس، واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة، موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريين جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.

وجدد الحاضرون الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية وأعلنوا تأييدهم للرئيس الوطنى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.



































































































