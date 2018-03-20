فيديو.. نجل أم مثالية يحدث جلبة بمؤتمر إعلان أسماء الأمهات المثاليات (تحديث)الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:18 م
نجل الأم المثالية
كتب محمد شعلان - مصطفى يحيى
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شهد مؤتمر وزارة التضامن، حالة من الهرج والمرج، بعد صعود أحد الأشخاص لمنصة مسئولة الوزارة أثناء إعلانها أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية بمقر وزارة التضامن.
من جانبها، أكدت الدكتورة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الشاب الذى أثار هذه الجلبة، هو نجل إحدى الأمهات المثاليات، وهو من ذوى الإعاقة الذهنية، غير معتاد على مثل هذه الأجواء الاحتفالية، وتابعت: "نجل الأم من ذوى الإعاقة الذهنية وفكر أن تكريم والدته يعنى هتتاخد منه" ، لافتة إلى أن والدته احتوت الموقف على الفور.
كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
يعني ايه واحد يدخل ويعتدي علي وزير او مسؤل في مؤتمر.ويعني ايه مجهول.
يعني ايه واحد يدخل ويعتدي علي وزير او مسؤل في مؤتمر.ويعني ايه مجهول.
عدد الردود 0
بواسطة:
Hatem El Attar
العقاب
يجب ان ينال المعتدي عقابا شديدا
عدد الردود 0
بواسطة:
كيان الجارحي
ليه ؟؟؟
إعتدى عليها ليه ؟ فين بقيت الخبر ؟ إيه الخبر الغامض السطحي دة ؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
صريح
فعلا شكله مريض نفسى .. مسكينة الست المسئوله شكلها ميته من الخضه ..
ربنا يكون فى عونها مش هتنسى الموقف طول عمرها هههه