فيديو.. نجل أم مثالية يحدث جلبة بمؤتمر إعلان أسماء الأمهات المثاليات (تحديث)







كتب محمد شعلان - مصطفى يحيى

شهد مؤتمر وزارة التضامن، حالة من الهرج والمرج، بعد صعود أحد الأشخاص لمنصة مسئولة الوزارة أثناء إعلانها أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية بمقر وزارة التضامن.

من جانبها، أكدت الدكتورة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الشاب الذى أثار هذه الجلبة، هو نجل إحدى الأمهات المثاليات، وهو من ذوى الإعاقة الذهنية، غير معتاد على مثل هذه الأجواء الاحتفالية، وتابعت: "نجل الأم من ذوى الإعاقة الذهنية وفكر أن تكريم والدته يعنى هتتاخد منه" ، لافتة إلى أن والدته احتوت الموقف على الفور.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.