فيديو.. مصطفى بكرى: لو السيسى طلب منى أقطع رأسى فداء لمصر لفعلت

قال الإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لو طلب منه ان يقطع رأسه لفعل فداء لمصر.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة كوم أمبو ضمن حملة " كلنا معاك من أجل مصر" تحت رعاية النائب محمد سليم عضو مجلس النواب ، وبحضور كل من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، والنواب " مصطفى بكرى ، يوسف عبدالدايم، ياسين عبد الصبور ، صلاح عفيفى ، أحمد سعد درويش ، عامر الحناوى " ونحو 6 آلاف مواطن ، وذلك أمام ديوان "سليم " بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وطالب "بكرى"، من حضور المؤتمر الجماهيرى، النزول للجان الاقتراع والمشاركة فى انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أنه يريد ان نرسل رسالة للعالم أن أبناء المجتمعات المصرية بمختلف مواقعهم جميعهم فى خندق واحد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف النائب بكرى ، إن ربنا سخر لمصر مواطن مصرى بدرجة ضابط وكان أقرب شخص للمشير طنطاوى وفى ثورة 30 يونيو ظهر ابن مصر "السيسى" ولم يجد أي خيار سوى انحيازه للشعب المصرى وأتحدى الكل حتى يمنع حرب أهلية فى مصر فأنقذ مصر وأبنائها ، السيسى والله لو ملوش عمل غير إنقاذه لمصر فى 30 يونيو سأنتخبه لآخر يوم فى عمرى.

وقال مصطفى بكرى، "لا يجب أن نخذل هذا الرجل، ولكن سنرد له الجميل للرد على الخونة، وطلب من الجمهور الهتاف معه "تحيا مصر".