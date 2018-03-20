فيديو.. محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة مصيف بلطيم

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم، المخطط التفصيلى لمدينة مصيف بلطيم، على مساحة 1586 فدانا، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ المخطط التفصيلى اعتباراً من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم فتح باب التقدم للتراخيص فور نشر نص قرار اعتماد المخطط التفصيلى بالجريدة الرسمية، لافتا أنه باعتماد المخطط التفصيلى، يتم استئناف استخراج تراخيص المبانى بمدينة مصيف بلطيم والتى توقفت لفترة طويلة بسبب عدم وجود مخطط تفصيلى لها وسيبدأ العمل بهذا المخطط فوراً، وأنه منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية، وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء.

وأضاف، أنه لا يمكن لأى مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلي، ويمكن لأى مواطن أن يحصل الآن على رخصة مبانى لقطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكانية بعد أن كان ذلك ممنوعاً من قبل لحين إقرار المخططات التفصيلية .

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى وعدد من القيادات التنفذية.