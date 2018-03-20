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فيديو.. محافظ بنى سويف يداعب براعم مركز شباب: مين فيكم "الفرود"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:29 م
فيديو.. محافظ بنى سويف يداعب براعم مركز شباب: مين فيكم "الفرود" المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى
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 داعب المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، براعم مدرسة كرة القدم بمركز شباب سدمنت الجبل التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف قائلا " مين اكثر واحد عنده مهاره .. فين الفرود محتاجينة "
 
وطالب محافظ بنى سويف من مدرب مدرسة البراعم باحضار افضل البراعم اصحاب المهارة الكروية لمشاهدتها " محتاجين لاعبين على مستوى عالى "
 
وافتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف الثلاثاء مركز شباب سدمنت الجبل بمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف بعد تطويره .
 

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