فيديو.. محافظ بنى سويف يداعب براعم مركز شباب: مين فيكم "الفرود"







بنى سويف :هانى فتحى

داعب المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، براعم مدرسة كرة القدم بمركز شباب سدمنت الجبل التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف قائلا " مين اكثر واحد عنده مهاره .. فين الفرود محتاجينة "

وطالب محافظ بنى سويف من مدرب مدرسة البراعم باحضار افضل البراعم اصحاب المهارة الكروية لمشاهدتها " محتاجين لاعبين على مستوى عالى "