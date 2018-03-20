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فيديو.. سميح ساويرس: المشاركون فى 30 يونيو أكثر من 25 يناير 10 مرات

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:06 ص
فيديو.. سميح ساويرس: المشاركون فى 30 يونيو أكثر من 25 يناير 10 مرات سميح ساويرس





كتب أحمد عبد الرحمن
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قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إنه يتمنى أن يحصل منتخب الفراعنة على كأس العالم، وتحتفظ به مصر لمدة عام، موضحاً أن ذلك ليس مستحيلاً، مردفاً:" احنا بننتج ناس محصلتش فى العالم كله بس للأسف مابننتجش مجموعات، مثل محمد صلاح".

وأضاف سميح ساويرس، خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" على التليفزيون المصرى، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن المصريين المشاركين فى 30 يونيو أكثر من المشاركين فى 25 يناير 10 مرات، موضحاً أنه ظهرت نوع من النخوة لدى المصريين.

وتابع :"لما جيت من 29 سنة فى الجونة، مكنتش فاكر إنى هعمل ده، ولو كنت متخيل إنها هتبقى كده أو تفشل، كنت خوفت أعملها"، موضحاً أن الأهم هو طول النفس، وعدم النظر تحت القدمين.

وذكر أنه كسب كثيراً من الجونة وأسعد الكثيرين هناك، ويجب أن يسعد "الغلابة" أيضاً، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة مشروع هرم سيتى، والحكومة وافقت على تكملته بالمستوى المطلوب.


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سميح ساويرس

25 يناير

محمد صلاح

كأس العالم




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