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فيديو.. السيسى: "منع الناس إنها تتكلم براحتها مش موجود.. ومفيش توجيه بكده"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:13 م
فيديو.. السيسى: "منع الناس إنها تتكلم براحتها مش موجود.. ومفيش توجيه بكده" السيسى يستمع لآراء المواطنين





كتب أحمد عبد الرحمن
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رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على فيديو أعدته "ساندرا نشأت"، عن أسئلة وآراء المواطنين فى الشارع، مشيراً إلى أن ما استوقفه هو الحديث عن "الأمن والأمان".

وأضاف الرئيس، خلال لقائه ببرنامج "حوار شعب ورئيس"، مع ساندرا نشأت، :"المواطن يهيئ له إن فيه حد رقيب على كلامه"، موجها حديثه للمواطن المصرى:"أوعى تتصور أن ما تقوله سياسة، ويجب التفكير فى كل كلمة تقولها، لأن ما تقوله ستصدقه، وعندما تقول "مفيش أمل" ستعيش ولا يوجد أمل، والقول بأن الأمن بياخد الناس، وقعدت ترددها هتعيش بأن هناك حالة فى مصر تمنع الناس تتكلم براحتها، ودا مش موجود، أو على الأقل مفيش توجيه بكده خالص.. كلام مش مظبوط".

وتابع: "الناس حرة تماماً فى كل آرائها وتصرفاتها، لكنهم غير أحرار فى أن يأذوا الناس بعمل عنيف"، لافتاً إلى أن المتحدثين فى التقرير لم يلوم أحد  نفسه ويقول :"أنا عندى 5 عيال ومش عارف أأكلهم"، وأردف:" وأنت بتجيب 5 أولاد كنت عارف إنك هتقدر تأكلهم ولا لأ، ولا حد هيأكلهملك، انتوا قلتوا كلام صعب وأنا أستحمله، هتستحملوا منى الكلام الحقيقى".

وذكر السيسى، أن أنبوبة البوتاجاز تتكلف 130 جنيه، وتصل للمواطن بـ 30 جنيه، وتتكلف الدولة 100 جنيه،  وتدعم بـ 50% من الوقود، بالإضافة إلى أن بطاقات التموين للمواطنين وصلت إلى 50 جنيه لأول 4 مواطنين فى الأسرة، وكذلك 800 ألف وحدة إسكان اجتماعى، واستفادة أكثر من 2 مليون مواطن، ظروفهم صعبة فى برنامج "تكافل وكرامة".

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

مصرى روسى

رد محترم.الناس كلها تشتكى مع أنهم هما سبب الازمه.على سبيل المثال اللى بيقول عندى 5 عيال ومش عارف ااكلهم.طب مش فكرت قبل ما تجبهم هايعيشوا ازاى؟لك الله يا مصر من شعبك.لأن لو فضلنا على كده لو جبنا أعظم رئيس فى العالم مفيش حل.

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