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فيديو.. السيسى عن الإخوان:لم يدركوا فى 30 يونيو أن أفضل مخرج كان انتخابات رئاسية مبكرة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:01 م
فيديو.. السيسى عن الإخوان:لم يدركوا فى 30 يونيو أن أفضل مخرج كان انتخابات رئاسية مبكرة السيسى





كتب إبراهيم حسان
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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن فترة ما قبل بيان 3 يوليو 2013 وقال: "الموقف كان محتاج مننا إننا نتحرك لأجل الناس كلها نحافظ عليها، وميحصلش حاجة، والناس مش ممكن يتجمعوا كده إلا لما يكون فيه حاجة كبيرة جدا جواهم جمعتهم بالطريقة دى".

 

وأكد الرئيس السيسى، أن القرار فى 30 يونيو كان مرتبط برد فعل الشعب، فلم تكن هناك مؤامرة على الإطلاق، قائلا:"كنا حريصين على إن الأمور تنتهى بسلام ويبقى فى دورة سياسية جديدة".

 

وأضاف الرئيس، خلال لقاء "شعب ورئيس" مع المخرجة "ساندرا نشأت" فى إشارة إلى الإخوان: كلنا وأنا أتصور إن لو كان عندهم ناس بتقدر الموقف كويس، كان يجدوا إن أفضل مخرج للأزمة اللى إحنا فيها كانت انتخابات رئاسية مبكرة، بمنتهى الموضوعية والقبول ونسيب الناس تحكم.. ولو الناس اختارتهم يبقى واضح ولو مختارتهمش كان هيبقى ليهم دور ومشاركة".

 


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