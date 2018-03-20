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فيديو.. السيسى: أولادى كل همهم ماخدش قرارات صعبة.. والخاتم "هدية من والدى"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:22 م
فيديو.. السيسى: أولادى كل همهم ماخدش قرارات صعبة.. والخاتم "هدية من والدى" الرئيس عبد الفتاح السيسى





كتب كريم كشك
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت، بالفيلم التسجيلى حوار رئيس وشعب 2018، إنه لا يكون سعيدا عندما يتم إفراغ الشارع أثناء انتقاله من مكان إلى آخر، وأنه يريد دائمًا أن يكون وسط الناس "كل الناس"، وهو الأمر الذى يعانى من عدم توافره، معلقًا بأن هذا الأمر يراجع إلى وصوله فى أوقات محددة.
 
وأكد السيسى، مجيبًا على تساؤل ساندرا، أن أولاده حينما يناقشونه يكون كل همهم ألا يأخذ قرارات صعبة، فيرد عليهم: "أنا عملت معاكوا كده، أنا برضو كنت معاهم مش سهل عشان يبقوا كويسين".
 
وأضاف السيسى، أنه بالنسبة للمرأة وتقديره لدورها فهو أمر نابع عن تجربته الشخصية الثرية جدًا، بدور المرأه فى حياته، وقد يكون هناك شخص آخر عاصر تجارب صعبة مع المرأة تجعله كارها.
 
وأجاب السيسى، على السؤال الخاص بمستقبل الأحفاد وما يتمناه لهم فى مستقبلهم، أنه لا يريد أن يكون مبالغا، لكنه يرى مستقبلًا على غير ما نحن فيه الآن، وسيكون فى المستقبل القريب.
 
وسألت المخرجة ساندرا نشأت الرئيس عن الخاتم الذى يرتديه دائما، قال إنه هدية غالية عليه من والده ويعتز به جدًا.
 
 

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