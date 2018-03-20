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فيديو.. السوشيال ميديا تحتفى بالطابور الانتخابى فى نيويورك: أين إعلام الغرب؟!

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:59 م
فيديو.. السوشيال ميديا تحتفى بالطابور الانتخابى فى نيويورك: أين إعلام الغرب؟! الطابور الانتخابى فى نيويورك





كتب أحمد نبيل
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لعدد كبير من الناخبين أثناء الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، متسائلين أين الصحافة والإعلام الغربى من هذا المشهد، ولماذا نجد اهتماما كبيرا منهم حينما نشاهد أعداد صغيرة للغاية تدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويظهر فى الفيديو تشكيل الناخبين لطابور كبير أمام إحدى اللجان بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتظهر أيضًا فتاة صغيرة تتجول بجانب الطابور الإنتخابى وهى تهتف "تحيا مصر" ويردد خلفها الناخبون.

 

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