فيديو.. الداخلية تبحث نتائج بروتوكول التعاون بين مصر وإيطاليا







كتب محمود عبد الراضى

ينشر اليوم السابع فيديو المؤتمر صحفى بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور قيادات أمنية من إيطاليا، لبحث نتائج البتروكول، الذى وقعته مصر مع إيطاليا بشأن الاستفادة من خبرات الشرطة المصرية فى مجال التدريب للكوادر الشرطية الأفريقية بتمويل من الاتحاد الأوروبى وإيطاليا.

ووقعت وزارة الداخلية، بروتوكول تدريبي مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البرتوكول بتمويل مشترك "إيطالى، وأوروبى".

ووفقاً للبروتوكول يتم تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.