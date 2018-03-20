فيديو.. إنقاذ 38 سائحا ألمانيا من الغرق بعد حدوث شرخ بمقدمة مركبهم العائم بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إنقاذ 38 سائحا ألمانيا من الغرق عقب حدوث شرخ بمقدمة المركب عقب ارتطامه بجسم صلب، وتم إصلاح الشرخ واستكمل الفوج رحلته السياحية.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بحدوث شرخ بمركب سياحى يستقله عدد من السياح الألمان فور وصوله دائرة مركز المراغة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والعقيد أحمد رفعت مدير إدارة مباحث الاثار على رأس قوة من قوات الإنقاذ النهرى.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية أنه فور وصول المركب العائم كلوب فيجان قادمة من القاهرة فى طريقه إلى محافظة سوهاج اصطدم المركب بجسم صلب، مما أحدث شرخا بمقدمة المركب، وعلى الفور تم استدعاء المتخصصين فى هذا الشأن وتم إصلاح الشرح واستأنف المركب رحلته وعلى متنه السياح ومحافظ سوهاج ومدير الأمن واستقر المركب الىن بمكانه الطبيعى بمدينة سوهاج.