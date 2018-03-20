فريقا الثانوية بنات وجرافكس يحصدان المراكز الأولى فى مسابقة المنيا بشكل تانى







المنيا- حسن عبد الغفار

حصد فريقا مدرسة الثانوية بنات الجديدة وجرافكس المركز الأول لمسابقة "المنيا بشكل تاني" والتي أطلقتها المحافظة خلال احتفالات العيد القومي لتجميل مدينة المنيا ، من خلال استخدام ما يسمى بفن الشارع سواء كان جرافيتي و تصوير ونحت .

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة، والذي اقيم بمسرح الديوان العام بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة نائبا عن عصام البديوي محافظ المنيا واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد السيد رئيس مدينة المنيا والدكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة والمشرف العام على المسابقة .

تهدف المسابقة التي تقدم بها جروب "عاوز بنزين" لتجميل المدينة إلى مشاركة الجمهور والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية ومحافظة المنيا بكافة أجهزتها التنفيذية إلى تطوير وتجميل بعض الاماكن والاسوار وتحويلها الى مناظر جمالية .

وفاز بالمركز الثاني شذا عصام وفريق" FA"fine art عن مشروعي شارع الجزارين وسور جراج مجلس المدينة، أما المركز الثالث فذهب لفريق دافنشى الذي نفذ مشروعه على سور استراحة المحافظة القديمة وعمرو نبيل عن مشروع سور الري بشارع طه حسين .

بدأ الاحتفال بعرض أغنية المطرب محمد صلاح "المنيا قلب مصر" ،كما تم استعراض خطوات عمل المسابقة من خلال فيلم تسجيلي حول المشاريع وأوضح مصطفي فاروق منسق المبادرة كيفية تنفيذ الاعمال والجهود المبذولة من قبل الشباب في العمل وتم تكريم لجنة تحكيم المسابقة والمتطوعين الذي شاركوا في الاعمال وجميع المتسابقين ،وتم تسليم جوائز المسابقة للفرق الثلاثة الفائزة .

اختتم الحفل بفقرة فنية للمطرب محمد محسن ،حيث قدم عدد من أغانيه وتفاعل معه الجمهور ،وقال "محسن" ،إن المنيا بحق عروس الصعيد وأجمل محافظات مصر.



فريقا الثانوية بنات وجرافكس يحصدان المراكز الأولى



فريقا الثانوية بنات وجرافكس يحصدان المراكز الأولى



فريقا الثانوية بنات وجرافكس يحصدان المراكز الأولى



فريقا الثانوية بنات وجرافكس يحصدان المراكز الأولى